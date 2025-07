https://fr.sputniknews.africa/20250704/la-zambie-declare-la-fin-de-lepidemie-de-cholera-1075033200.html

La Zambie déclare la fin de l'épidémie de choléra

La Zambie déclare la fin de l'épidémie de choléra

Sputnik Afrique

La Zambie a déclaré jeudi la fin de l'épidémie de choléra après cinq semaines consécutives sans aucun nouveau cas confirmé. 04.07.2025, Sputnik Afrique

2025-07-04T07:43+0200

2025-07-04T07:43+0200

2025-07-04T07:43+0200

épidémie

zambie

afrique

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/07/04/1075032715_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd513814ded68ace4db428b53f20dbd6.jpg

D'après M. Muchima, la Zambie a enregistré un total de 496 cas confirmés et neuf morts pendant cet récente épidémie. Il a salué les parties prenantes pour leur approche multisectorielle dans la lutte contre cette épidémie de choléra, qui a réémergé à la fin de l'année dernière. Selon le ministre, cette résurgence a mis à l'épreuve la résilience des communautés et les capacités de réponse du système de santé du pays. Même si elles ont réussi à contenir la propagation de la maladie véhiculée par l'eau, les autorités de santé resteront vigilantes, a indiqué M. Muchima. La Zambie a connu sa pire épidémie de choléra entre octobre 2023 et juillet 2024 avec plus de 23.000 cas et plus de 700 morts.

zambie

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

épidémie, zambie, afrique, afrique subsaharienne