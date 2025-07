https://fr.sputniknews.africa/20250704/la-cote-divoire-acte-la-creation-de-la-banque-africaine-de-lenergie-1075032597.html

La Côte d'Ivoire acte la création de la Banque Africaine de l'Énergie

Le gouvernement ivoirien, réuni en Conseil des ministres mercredi à Abidjan a adopté un projet de loi relatif à l’Accord portant création de la Banque... 04.07.2025, Sputnik Afrique

La création de la Banque Africaine de l’Energie a été initiée en 2022 par l’Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO) en partenariat avec la Banque Africaine d’Import- Export (Afreximbank), a rappelé le porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Coulibaly lors d'un point de presse à l’issue du Conseil des ministres.Il a ajouté que l’Accord portant création de la BAE prévoit un capital initial de 5 milliards de dollars US qui seront dédiés au financement de projets et infrastructures énergétiques en Afrique."La ratification de l’accord portant création de la BAE permettra à notre pays de bénéficier du soutien de la Banque pour un déploiement ordonné et abouti à la stratégie nationale de transition vers des sources d’énergie durables ", a dit M. Coulibaly.

