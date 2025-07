https://fr.sputniknews.africa/20250703/le-cameroun-a-vu-sa-croissance-economique-en-hausse-de-35--en-2024-1074995060.html

Le Cameroun a vu sa croissance économique en hausse de 3,5 % en 2024

Le Cameroun a enregistré un taux de croissance économique de 3,5 % en 2024, sur fond de performances positives du secteur primaire réalisées au cours du... 03.07.2025

L'économie camerounaise a profité d'une progression de 1,3% du secteur primaire entre octobre et décembre 2024, grâce à la bonne performance de la filière du bois et à l'agriculture orientée vers l'export, notamment portée par la hausse du prix du cacao, précise la même source dans une récente note.Le secteur tertiaire, un autre facteur de croissance pendant la même période, a évolué de 3,6%, grâce notamment aux services de communication, à l’hôtellerie-restauration, aux services financiers et aux administrations publiques.En revanche, le secteur secondaire a reculé de 0,7 % à cause d’un ralentissement dans certaines industries, entraînant dans son sillage les performances globales de l'économie du pays d'Afrique centrale.Selon les prévisions de la Banque africaine de développement (BAD), la croissance du PIB du Cameroun devrait atteindre 4,4% en 2025 grâce à une augmentation progressive de la production nationale de gaz et à la hausse des cours mondiaux des matières premières.L’inflation devrait chuter à 6,3 % en 2024 et à 4,3 % en 2025 en raison du resserrement continu de la politique monétaire de la Banque des États de l’Afrique centrale, estime la BAD.

