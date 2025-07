Divers géants pétroliers participent au premier appel d'offres depuis 18 ans en Libye

https://fr.sputniknews.africa/20250703/divers-geants-petroliers-participent-au-premier-appel-doffres-depuis-18-ans-en-libye-1074995405.html

Au total, 37 compagnies sont en lice pour pouvoir décrocher le droit à l'exploration pétrolière dans ce pays, a déclaré le président de la National Oil...

ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Eni et pas que. "Presque toutes les sociétés internationales de renom" sont en compétition pour les 22 blocs offshore et onshore proposés, a indiqué Massoud Suleman. La Libye devrait signer des contrats avec les soumissionnaires retenus d'ici la fin 2025, selon lui.Elle dispose des ressources pétrolières et gazières non découvertes estimées à 91 milliards de barils, selon la NOC.

