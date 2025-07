https://fr.sputniknews.africa/20250702/-les-francais-payent-le-prix-de-la-politique-de-macron-depuis-2017-1074969495.html

"Les Français payent le prix de la politique de Macron depuis 2017"

Emmanuel Macron a indiqué à l'issue du récent Conseil européen que le 18e paquet de sanctions contre la Russie était prêt. Pour Sputnik Afrique, le... 02.07.2025, Sputnik Afrique

"Les Français payent le prix de la politique de Macron depuis 2017. La destruction économique de la France, elle ne date pas de 2022. Elle a été amorcée dès l'arrivée de Macron au pouvoir. Bruno Le Maire avait dit qu'en 15 jours, il mettrait l'économie russe à genoux... On l'a tous bien compris, il est aussi compétent en économie que moi, je suis chanteur d'opéra. Donc, le résultat est là: la France est dans un état absolument catastrophique", a commenté au micro de Zone de Contact Cyrille de Lattre.Retrouvez également dans cette émission:🎙Pierre Jovanovic, journaliste français, et Abdoulaye Diallo géopolitologue malien, sur le même sujet;🎙Rim Boukhari, journaliste algérienne, et Driss Addar, journaliste marocain, sur la table ronde "La sécurité alimentaire: la clé de l'avenir" organisée à Moscou;🎙Hawa Aw, secrétaire exécutive de l’Autorité de Développement Intégré des états du Liptako-Gourma, sur l'importance de l'éducation pour la jeunesse africaine et sur les domaines de coopération dans lesquels les États de l'AES sont ouverts.- Hicham El Jebbari, réalisateur marocain, sur les problématiques et les pistes de développement du cinéma au Maghreb à l'occasion du Festival arabe de la radio et de la télévision.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

