La Russie frappe un terminal pétrolier approvisionnant en carburant la marine ukrainienne

La Russie frappe un terminal pétrolier approvisionnant en carburant la marine ukrainienne

30.06.2025

"À l’aide de l'aviation tactique opérationnelle, des drones d'attaque, des forces de missiles et de l'artillerie, un coup a été porté à un terminal pétrolier approvisionnant en carburant la marine ukrainienne", précise le communiqué du ministère. Outre le terminal pétrolier, les frappes russes ont visé:Ces actions s’inscrivent en riposte aux attaques répétées contre des cibles civiles, selon Moscou. Les troupes russes ciblent régulièrement les positions militaires, les équipements, les mercenaires et les infrastructures stratégiques de l’Ukraine, incluant l’industrie de défense, les centres de commandement et les réseaux de communication. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a réaffirmé à plusieurs reprises: "Les militaires ne frappent pas les immeubles résidentiels ni les institutions sociales".

