Algérie: un guide stratégique de l’industrie nationale est en cours d'élaboration

Algérie: un guide stratégique de l’industrie nationale est en cours d'élaboration

Le ministre algérien de l’Industrie, Sifi Ghrieb, a annoncé, dimanche à Tiaret, que son département s’attèle à l’élaboration d’un guide stratégique de... 30.06.2025, Sputnik Afrique

Lors de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a expliqué que "ce guide repose sur l’élaboration de fiches techniques précises sur les produits importés, afin d’orienter les investissements vers leur production locale, dans l’objectif de réduire la facture des importations et de soutenir l’économie nationale".À ce propos, M. Ghrieb a réaffirmé le soutien du gouvernement aux investisseurs qui apportent une réelle valeur ajoutée à l’économie nationale, précisant que son ministère "œuvre en coordination avec celui du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations à mettre fin à l’importation de tout produit fabriqué localement, en application des directives du Président Abdelmadjid Tebboune, visant à encourager l’investissement local et à limiter les importations".Au siège de l’entreprise Izdihar spécialisée dans la fabrication de portes et fenêtres en PVC, le ministre a salué les efforts déployés par cette société, qui a atteint un taux d’intégration de 85 %, grâce à la mise en place d’une unité de production de matière première PVC et d’une autre dédiée à la fabrication des fenêtres et des portes.Une autre unité de production d’accessoires utilisés dans ce domaine sera ouverte dans trois mois, ce qui permettra à l’entreprise d’atteindre un taux d’intégration de 100 %, indique-t-on, sachant que l’entreprise exporte déjà vers plusieurs pays arabes et africains, dont la Mauritanie, le Ghana, la Tunisie et le Gabon.Par ailleurs, le ministre a inspecté l’Entreprise nationale de transformation des produits longs et a supervisé la signature d’une convention de transfert de propriété de l’usine de briques de Frenda au groupe industriel des ciments d’Algérie (GICA), en application des instructions du président de la République visant à relancer les entreprises saisies dans le cadre de la lutte contre la corruption.

