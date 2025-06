https://fr.sputniknews.africa/20250629/senegal-demantelement-dun-reseau-darnaque-numerique-de-10-milliards-fcfa-1074852245.html

Sénégal: démantèlement d’un réseau d’arnaque numérique de 10 milliards FCFA

Sénégal: démantèlement d’un réseau d’arnaque numérique de 10 milliards FCFA

Sputnik Afrique

Ce système pyramidal, opérant via une plateforme en ligne, attirait les victimes avec des gains simulés, tout en bloquant les retraits de fonds. Des milliers... 29.06.2025, Sputnik Afrique

2025-06-29T08:21+0200

2025-06-29T08:21+0200

2025-06-29T08:21+0200

sénégal

cybercriminalité

démantèlement

arnaque

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/06/1d/1074852082_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_607df29bbec53222d315c6451ba280a0.jpg

La Division Spéciale de Cybercriminalité (DSC) a mis fin aux activités d’un réseau d’arnaque numérique opérant via une plateforme en ligne promettant des rendements virtuels attractifs.ACTIONS DES AUTORITÉSQuatre individus, considérés comme les principaux animateurs du réseau, ont été arrêtés et déférés au parquet de Dakar. Ils sont accusés d’escroquerie, d’usurpation d’identité et de fraude électronique.POURSUITE DES INVESTIGATIONSLes cerveaux de l’opération, probablement basés dans un pays voisin, restent à localiser. La DSC enquête sur:

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

sénégal, cybercriminalité, démantèlement, arnaque