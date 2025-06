https://fr.sputniknews.africa/20250629/loccident-commence-a-soupconner-son-incapacite-a-ecraser-la-russie-dit-lavrov-1074854434.html

L'Occident commence à soupçonner son incapacité à écraser la Russie, dit Lavrov

Lors d'une rencontre en Kirghizie avec son homologue Jeenbek Kouloubaïev, le ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé les ambitions belliqueuses de... 29.06.2025

"Dans le contexte international actuel, très difficile et radicalement transformé, nous assistons à une confrontation sans précédent entre notre pays et l'Occident", a-t-il déclaré lors d'une rencontre en Kirghizie avec son homologue Jeenbek Kouloubaïev. L'Occident "a une fois de plus décidé de déclarer la guerre et d'infliger une défaite stratégique à la Russie, en utilisant le régime nazi de Kiev comme bélier", a poursuivi Sergueï Lavrov. ️Pourtant, il "n'est jamais parvenu" à cet objectif et "n'y parviendra pas cette fois-ci. Il commence probablement à s'en douter", a conclu Lavrov.

