Cameroun: Bouba Maïgari annonce sa candidature à la présidentielle d'octobre prochain

"Après les délibérations et l'approbation du comité central, j'ai accepté d'être candidat à l'élection présidentielle en octobre 2025", a déclaré devant la presse, le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, également ministre d'Etat du Tourisme et des Loisirs, M. Maïgari. L'homme politique, âgé de 78 ans, s'exprimait après une réunion extraordinaire de l'UNDP à Yaoundé. Ancien Premier ministre (1982-1983), Bello Bouba Maïgari a occupé plusieurs postes ministériels depuis les années 1980. Son annonce intervient quelques jours après celle d'Issa Tchiroma Bakary, qui a annoncé sa démission de ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, avant d'officialiser sa propre candidature à la présidentielle. L'UNDP avait déjà pris part à une élection présidentielle. En 1992, son président s'était présenté au scrutin, se classant troisième derrière Paul Biya et John Fru Ndi. Le parti a ensuite rejoint la majorité présidentielle en décembre 1997. Bello Bouba Maïgari rejoint une liste de candidats déjà déclarés, parmi lesquels Maurice Kamto (MRC), Cabral Libii (PCRN/), Joshua Osih (SDF) et Serge Espoir Matomba (PURS).

