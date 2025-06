https://fr.sputniknews.africa/20250627/rdc-le-secretaire-general-adjoint-de-lonu-discute-avec-le-m23-de-la-protection-des-civils-1074773310.html

RDC: le secrétaire général adjoint de l'ONU discute avec le M23 de la protection des civils

Le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des affaires humanitaires, Tom Fletcher, a rencontré jeudi les responsables du M23 à Goma, chef-lieu de... 27.06.2025, Sputnik Afrique

goma

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

onu

m23

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de deux jours entamée mercredi par M. Fletcher dans cette zone.Jeudi, M. Fletcher a rencontré des dirigeants du M23 et ceux de l'Alliance Fleuve Congo (AFC), un groupe allié au M23.Selon l'ONU, la situation humanitaire dans l'est de la RDC reste préoccupante, en particulier en raison d'un manque de financement.M. Fletcher a réaffirmé l'engagement de l'ONU à poursuivre son soutien aux efforts humanitaires en cours sur le terrain. Depuis janvier 2025, les conditions de sécurité dans l'est de la RDC se sont nettement dégradées, en raison d'une reprise des combats impliquant le M23. Le M23 a pris le contrôle de plusieurs villes stratégiques, dont Goma et Bukavu, provoquant le déplacement de centaines de milliers de civils et aggravant une crise humanitaire déjà dramatique.

