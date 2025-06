https://fr.sputniknews.africa/20250627/lotan-a-ete-creee-pour-permettre-aux-etats-unis-de-garder-avant-tout-leurope-sous-sa-coupe-1074801765.html

"L'Otan a été créée pour permettre aux États-Unis de garder avant tout l'Europe sous sa coupe"

"L'Otan a été créée pour permettre aux États-Unis de garder avant tout l'Europe sous sa coupe"

Dans ce nouveau épisode de L’Afrique en marche, Marc Rousset, économiste, chroniqueur et auteur français, explique les raisons l’ayant amené à écrire son livre... 27.06.2025, Sputnik Afrique

"L'Otan a été créée pour permettre aux États-Unis de garder avant tout l'Europe sous sa coupe. Ensuite il s’agit pour elle de non seulement empêcher l'Europe de se rapprocher de la Russie, mais surtout de vaincre cette dernière et de la dépecer en trois sous-États, comme l'a écrit le célèbre géopolitologue américain Zbigniew Brezinski [conseiller à la sécurité nationale du Président des États-Unis Jimmy Carter, de 1977 à 1981, ndlr] dans son livre majeur, qui influence à nos jours la politique étrangère de Washington, le "Grand Echiquier"", affirme à Radio Sputnik Afrique Marc Rousset, économiste, chroniqueur et auteur français, à l’occasion de la sortie de la version russe de son livre "Notre faux ami l’Amérique". "L'enjeu aujourd'hui des pays européens, c'est donc de quitter l'Otan et de se rapprocher de la Russie pour faire la Grande Europe de Brest à Vladivostok", ajoute-t-il, soulignant que cette "Europe devrait avoir une politique d’ouverture et de coopération avec le monde entier, dont les pays des BRICS notamment la Chine et les États-Unis"."C’est ce qui m'a conduit à écrire ce livre, explique Marc Rousset, avec un réflexe de survie de la France, de la langue française et de la civilisation européenne. Mon premier réflexe au retour de Harvard n'a pas été de devenir un "Young Leader", mais d'écrire mon premier livre "La Nouvelle Europe de Charlemagne" préfacé par Alain Peyrefitte. Puis déçu, comme le général De Gaulle en 1963 avec le préambule du Traité de l'Élysée, par les Allemands de la CDU qui ont fait le choix de devenir les valets de l'Amérique pour diriger l'Europe, j'ai tourné, comme le général De Gaulle, mon regard vers la Russie".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

Actus

