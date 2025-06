https://fr.sputniknews.africa/20250627/liran-attaque-dans-un-but-imperialiste-poursuivi-depuis-longtemps-contre-le-moyen-orient-1074805141.html

L’Iran attaqué "dans un but impérialiste poursuivi depuis longtemps contre le Moyen-Orient"

Dans cet épisode de L’Afrique en marche, Gabriel Galice, président de l'Institut international de recherches pour la paix (Gipri), à Genève, retrace dans le... 27.06.2025, Sputnik Afrique

"Un but géostratégique impérialiste poursuivi depuis longtemps".

"Le prétendu programme nucléaire militaire iranien, dont on a encore trouvé aucune preuve tangible de son existence, n’a en réalité servi que de prétexte, comme dans le cas de l’Irak, d’abord à Israël puis aux États-Unis pour attaquer l’Iran dans un but géostratégique impérialiste poursuivi depuis longtemps contre ce pays et toute la région du Moyen-Orient", affirme à Radio Sputnik Afrique le Dr Gabriel Galice, politologue et économiste, président de l'Institut international de recherches pour la paix (Gipri), à Genève. "Pour comprendre ce qui se passe actuellement dans cette région hautement sensible du monde, il est absolument nécessaire d’analyser la dynamique géopolitique qui la façonne sur le temps long pour lever le voile sur le rôle néfaste joué par les puissances occidentales, dont notamment les États-Unis et Israël, qui provoque le conflit actuel", ajoute-t-il.Dans le même sens, il souligne que "le 14 juillet 2015 est signé à Vienne l’Accord nucléaire entre l’Iran, la Chine, la France, l'Allemagne, l'Union Européenne, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Cet accord avait permis à l’Iran, contrairement à tout ce qui avait été envisagé les années précédentes, de développer son nucléaire civil, sous stricte observation de l'Agence internationale à l'énergie atomique (AIEA). Tout a fonctionné parfaitement jusqu'en 2018 et tout le monde ne trouvait rien à dire sauf Israël. C'est Donald Trump lui-même, sous pression du lobby israélien et des néoconservateurs, qui annonça le 8 mai 2018 le retrait unilatéral des États-Unis de l'accord de Vienne. Alors que Israël, seul pays du Moyen-Orient doté de l’arme nucléaire avec 200 ogives selon les estimations des spécialistes n’est ni soumis au contrôle de l’AIEA ni signataire du TNP, ce qui le met totalement à l’opposé de l’Iran".► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify

