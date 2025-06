https://fr.sputniknews.africa/20250627/la-russie-et-lafrique-du-sud-agissent-pour-un-g20-plus-equitable-1074778982.html

La Russie et l'Afrique du Sud agissent pour un G20 plus équitable

La Russie et l'Afrique du Sud agissent pour un G20 plus équitable

La Russie partage les priorités de l’Afrique du Sud au G20, a déclaré la sherpa russe Svetlana Loukach dans une interview accordée à Ubuntu Radio lors de la... 27.06.2025, Sputnik Afrique

Voici ces priorités communes pour un monde plus juste: "Le simple fait qu’un pays africain préside le G20 pour la première fois et que les intérêts de l’Afrique et du Sud soient mis en avant est un signal fort adressé à l’ensemble de la communauté internationale: les temps changent", a martelé la sherpa russe. Un tournant historique pour le Sud global: "Il est temps de faire en sorte que les institutions de gouvernance mondiale œuvrent réellement dans l’intérêt des économies émergentes et en développement", a-t-elle dit. Svetlana Loukach a également salué l'approche inclusive de la présidence sud-africaine au G20. De plus, elle a appelé le G20 à ne pas passer sous silence l'existence de sanctions qui perturbent les marchés mondiaux de l'énergie et de l'alimentation. Selon elle, aujourd’hui plus que jamais, des institutions internationales inclusives sont nécessaires.

