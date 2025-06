https://fr.sputniknews.africa/20250626/lappareil-repressif-severe-en-armenie-sape-les-fondements-de-la-stabilite-interieure-1074744088.html

"L'appareil répressif sévère en Arménie sape les fondements de la stabilité intérieure"

L'homme d'affaires arrêté Samvel Karapetian a publié une nouvelle déclaration par l'intermédiaire de ses avocats. 26.06.2025, Sputnik Afrique

Ces dernières années, les autorités ont divisé le pays en "mauvais" et "bons", selon lui. Héros, généraux, scientifiques, toute l'élite a été assignée au camp des "mauvais". De nombreux hommes d'affaires ont également été placés dans cette dernière catégorie.Certains ont fait l'objet de poursuites pénales illégales, tandis que d'autres ont quitté le pays.Mais le temps a son importance, estime l'entrepreneur. Les "mauvais" ont commencé à devenir des "bons", et les "bons" actuels ne resteront bientôt plus qu'un petit groupe, est-il convaincu.

