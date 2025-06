https://fr.sputniknews.africa/20250624/spief-2025-la-russie-est-preparee-aux-sanctions-depuis-longtemps-1074676162.html

SPIEF 2025: "La Russie est préparée aux sanctions depuis longtemps"

Les participants au Forum économique de Saint-Pétersbourg ont pu écouter le discours de Vladimir Poutine. Pour Sputnik Afrique, l'analyste français Bertrand... 24.06.2025, Sputnik Afrique

Lors de l'édition 2025 du SPIEF, 1.060 accords ont été signés, sans compter ceux soumis au secret professionnel. Leur valeur s'élève à 6.300 milliards de roubles, soit 80 milliards de dollars américains. 144 pays ont participé à l'événement. L'émission Zone de Contact fait le bilan de cet événement.Retrouvez également dans cette émission:- Paul Mashatile, vice-président d'Afrique du Sud, sur le conflit israélo-iranien et la nécessité de réforme des institutions internationales;- Yacouba Zagré Gouba, le ministre burkinabé de l'Energie, des Mines et des Carrières, sur la signature de l'accord de coopération entre le Burkina Faso et Rosatom;- Malam Sambu, ministre des ressources naturelles de Guinée Bissau et Kabèlè Soumah, Secrétaire Général Ministère du Plan et de la Coopération Internationale de Guinée Conakry, sur les projets de coopération entre leurs pays et la Russie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

