L'Iran attaque les bases US au Moyen-Orient. Ce que l'on sait pour le moment

L'Iran attaque les bases US au Moyen-Orient. Ce que l'on sait pour le moment

L'armée iranienne a fait état de frappes sur la base militaire américaine d'Al Udeid au Qatar en réponse aux récentes attaques US sur le territoire de la... 23.06.2025, Sputnik Afrique

▪️Le CGRI a annoncé que le quartier général de l'armée de l'air US dans la région avait été visé; ▪️Selon les médias, l'Iran a utilisé le même nombre de missiles que les forces américaines lors de frappes contre ses installations nucléaires; ▪️Le ministère qatari des Affaires étrangères a qualifié l'attaque contre la base aérienne de violation flagrante de la souveraineté et du droit international; ▪️Les défenses aériennes ont intercepté avec succès les missiles iraniens, affirme la partie qatarie; ▪️Donald Trump a convoqué une réunion d'urgence avec les membres de l'administration US, rapporte Fox News.▪️Au moins six missiles ont touché la base US au Qatar, affirme l'agence de presse iranienne IRIB ▪️Pour sa part, le New York Times indique que Téhéran a "coordonné ses attaques avec les responsables qataris" pour "minimiser les pertes".

