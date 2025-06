https://fr.sputniknews.africa/20250620/spief-2025-il-faut-tirer-un-coup-de-chapeau-a-la-russie--1074508504.html

SPIEF 2025: "Il faut tirer un coup de chapeau à la Russie"

SPIEF 2025: "Il faut tirer un coup de chapeau à la Russie"

Le coup d'envoi de l'édition 2025 du SPIEF, le Forum économique de Saint Pétersbourg a été donné. Au micro de Zone de Contact, Romaric Essombo, chef... 20.06.2025, Sputnik Afrique

SPIEF 2025: "Il faut tirer un coup de chapeau à la Russie" Sputnik Afrique Le coup d'envoi de l'édition 2025 du SPIEF, le Forum économique de Saint Pétersbourg a été donné. Au micro de Zone de Contact, Romaric Essombo, chef d'entreprise camerounais est revenu sur l'importance pour le monde des Affaires africain, d'être présent à cet événement.

"En ce qui concerne l'Afrique proprement dit, ils voient beaucoup plus aussi la Russie comme ce levier d'espoir pour permettre véritablement à l'Afrique de sortir. Parce qu'il faut le dire, l'Afrique reste encore en dessous de pas mal de points. Donc je pense que cela peut expliquer justement la forte participation des délégations africaines au forum économique", a déclaré M.Essombo dans un entretien à Sputnik Afrique en marge de l'événement.Retrouvez également dans cette émission:- Pavel Iakovlev, président de la section russe du Conseil économique Russie-Afrique du Sud sur la coopération entre Moscou et Pretoria.- Yacouba Zagré Gouba, ministre burkinabé de l'Energie, des Mines et des Carrières sur la signature d'un accord de coopération entre le Burkina Faso et le géant de l'atome russe Rosatom;- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste politique nigérien sur la position américaine dans le conflit israélo-iranien;- Mohamed Kenouvi, journaliste malien, sur la suspension de RFI et France 24 au Togo.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

