EN DIRECT Poutine et Mashatile interviennent à la session plénière du SPIEF 2025

EN DIRECT Poutine et Mashatile interviennent à la session plénière du SPIEF 2025

Sputnik Afrique

20.06.2025

Des dirigeants d'Indonésie, de Bahreïn, de Chine et d'Afrique du Sud ont participé ce vendredi 20 juin à la session plénière du SPIEF 2025.Le Président russe Vladimir Poutine y a évalué le développement économique du pays et défini les priorités pour l'avenir. Il a aussi aborde le paysage politique et économique mondial.Le partenariat stratégique avec la Russie est un pilier du développement commercial pour le Bahreïn, a annoncé au SPIEF2025 le représentant du roi du pays Nasser bin Hamad Al Khalifa.L’Afrique devient rapidement le centre de la croissance mondiale, a pour sa part déclaré Paul Mashatile, vice-Président sud-africain. Le continent africain et le Sud global créent un nouvel ordre mondial plus juste sur la planète, a-t-il dit.

