L'Église orthodoxe russe défend la liberté de l'Église apostolique arménienne

L'Église orthodoxe russe défend la liberté de l'Église apostolique arménienne

"Personne n'a le droit de remettre en question la liberté et l'indépendance" de l'Église apostolique arménienne ni de "violer son autonomie interne", a déclaré... 20.06.2025

Contacté par Sputnik, Vakhtang Kipchidze, vice-président du département synodal des relations ecclésiastique avec la société et les médias du Patriarcat de Moscou revient sur l'arrestation par les autorités arméniennes de l'homme d'affaires Samvel Karapetian, soutien de l'Église apostolique arménienne."Nous condamnons catégoriquement les tentatives de pression sur l'Église apostolique arménienne. Nous considérons que cette Église est la force publique la plus influente de la société arménienne", avance-t-il.️Le Patriarcat de Moscou considère "de telles tentatives comme inacceptables" et demande que les "droits de l'Église apostolique arménienne et de ses dirigeants soient pleinement protégés contre de telles ingérences".

