Plus de 500 participants aux premiers Jeux de l'AES, prévus du 21 au 28 juin à Bamako

Plus de 500 participants aux premiers Jeux de l'AES, prévus du 21 au 28 juin à Bamako

Plus de 500 participants, athlètes et encadreurs, prendront part à la première édition des Jeux de la Confédération des Etats du Sahel (AES), prévus du 21 au... 19.06.2025

2025-06-19T07:55+0200

L'annonce en a été faite par le ministre burkinabè des Sports, Roland Somda, lors d’une conférence de presse, précisant que la délégation burkinabè comprend à elle seule 130 membres, dont les athlètes."Ces jeux visent à renforcer les liens entre les jeunesses sahéliennes, à promouvoir la paix, la solidarité et l’excellence sportive, et à offrir une plateforme d’expression citoyenne et d’émulation pour la jeunesse de l’AES" , a-t-il souligné, notant que ces épreuves tendent à mettre en valeur la richesse et la diversité des cultures sahéliennes."La capacité à mobiliser les énergies, à développer les relations humaines et les amitiés durables n’est plus à démontrer. C’est dans cette dynamique que se tient la première édition des Jeux de l’Alliance des Etats du Sahel ", a fait savoir le ministre ajoutant que ces jeux sont bien plus qu’un événement sportif. "c’est une célébration de l’identité sahélienne, un espace de dialogue entre les peuples et une démonstration de la vitalité de notre jeunesse ", a-t-il dit.Les jeunes venus du Burkina Faso, du Mali et du Niger s’affronteront dans neuf disciplines à savoir le football U17, la lutte traditionnelle, le bras de fer sportif, le tir à l’arc, le judo, le karaté, le taekwondo, le kung-fu wushu et l’athlétisme.

