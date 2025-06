https://fr.sputniknews.africa/20250618/plus-de-130000-nouveaux-deplaces-dans-le-nord-kivu-en-rdc-selon-lonu-1074400377.html

Plus de 130.000 nouveaux déplacés dans le Nord-Kivu en RDC, selon l'Onu

Les violences armées persistantes dans la province du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), ont provoqué le déplacement de plus... 18.06.2025

2025-06-18T07:41+0200

2025-06-18T07:41+0200

2025-06-18T07:41+0200

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

Selon le dernier rapport mensuel d'OCHA, les territoires de Rutshuru, Lubero, Masisi, Beni et Walikale restent les épicentres des combats entre groupes armés, entraînant une grave détérioration de la situation humanitaire.Les combats ont fait plusieurs morts et blessés, détruit des infrastructures essentielles, et provoqué la suspension des services de santé pour des milliers de civils. "L'accès humanitaire demeure extrêmement limité dans plusieurs zones", a souligné OCHA.L'Agence onusienne signale toutefois des besoins persistants non couverts, notamment en matière d'abris, d'assainissement et de protection des civils. Plus de 4,19 millions de personnes sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans la province. Depuis janvier 2025, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC s'est fortement détériorée, avec une recrudescence des combats impliquant les rebelles du Mouvement du 23 mars /M23/.

