Depuis le 13 juin dernier, Israël a lancé une série de bombardements sur l'Iran, ce à quoi Téhéran a rendu la pareille. Pour Zone de Contact, Abdelhak Najib... 18.06.2025, Sputnik Afrique

Iran-Israël: "Maintenant, l'embrasement est presque inévitable" Sputnik Afrique Depuis le 13 juin dernier, Israël a lancé une série de bombardements sur l'Iran, ce à quoi Téhéran a rendu la pareille. Pour Zone de Contact, Abdelhak Najib, écrivain et politologue marocain, a analysé la situation dans la région.

"À plus d'un égard, les attaques israéliennes sur les sites stratégiques iraniens étaient prévisibles dans un sens. Et je mets ce que je dis entre guillemets. C'est même arrivé plus tard que l'on pensait parce qu'on savait que les Israéliens préparaient des attaques contre ce qui est supposé être des sites nucléaires ou d'enrichissement de l'uranium ou des bases de travail pour des scientifiques dans le but de se doter ou de doter l'Iran de la bombe nucléaire, ce qui créerait un semblant d'équilibre dans la région, vu que Israël est le seul État dans la région à en bénéficier, ce qui crée un déséquilibre terrible en termes de guerre et en termes de paix", a déclaré Abdelhak Najib, écrivain et politologue marocain.Retrouvez également dans cette émission:- Issoufou Boubacar Kado Magagi, analyste politique nigérien, et François Meylan, ancien officier de renseignement militaire suisse, sur le conflit entre Israël et l'Iran;- Monique Ilboudo-Ouedraogo, directrice générale du Tourisme du Burkina Faso sur l'inauguration de l'hotel Delwendé à Manga et sur le potentiel touristique du Burkina Faso;- Idrissa Hamidou Touré, procureur de la république au tribunal de grande instance de la commune 4 du District de Bamako sur la légitimité de la CPI;- Sofiane Hadjoudj, traducteur algérien du Fakel Voronej sur l'adaptation des joueurs africains en Russie.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

