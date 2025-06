https://fr.sputniknews.africa/20250617/un-evenement-des-brics-dans-un-haut-lieu-moscovite-promeut-la-cooperation-culturelle-1074391896.html

Un événement des BRICS dans un haut-lieu moscovite promeut la coopération culturelle

Un événement des BRICS dans un haut-lieu moscovite promeut la coopération culturelle

17.06.2025

La Bibliothèque est le principal centre russe de vulgarisation culturelle internationale, de promotion de la culture russe à l'étranger et de développement des interactions interculturelles.Le Centre d'information et de culture BRICS+, inauguré le 15 octobre 2024 et issu d'un projet conjoint de la Bibliothèque de littérature étrangère et du réseau international de médias TV BRICS, a accueilli une table ronde d'experts intitulée BRICS - Dialogue. Une coopération diversifiée comme fondement d'un monde multipolaire.Parmi ses participants figuraient notamment le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov, ainsi que le directeur adjoint de l'agence Rossotroudnitchestvo, Pavel Chevtsov.L'idée centrale de la table ronde est la proximité des codes culturels et des visions du monde des peuples des BRICS, qui jouent un rôle fondamental dans le renforcement de leur coopération dans divers domaines.L'évènement s'est conclu par un concert avec des prestations de groupes de musique et de danse, ainsi que des lectures de poésie dans les langues des pays BRICS+.

