Annonce des finalistes du concours de photojournalisme Stenine de 2025

La liste des finalistes du 11e Concours international de jeunes photoreporters en hommage à Andreï Stenine a été annoncée à Moscou aujourd'hui. 17.06.2025, Sputnik Afrique

La liste complète ainsi que les photos présélectionnées sont disponibles sur le site web en russe et en anglais.La liste des candidats présélectionnés par le jury international du concours ne dévoile pas les vainqueurs: ceux-ci seront annoncés en même temps que le gagnant du Grand Prix, cet automne.Le jury international du 11e Concours international pour jeunes photoreporters en hommage à Andreï Stenine inclut des maîtres reconnus du photojournalisme, lauréats des plus hautes récompenses internationales: Vladimir Viatkine (Russie), Anatoli Maltsev (Russie), Valeri Melnikov (Russie), David Pujado (Serbie), Arif Hudaverdi (Turquie) et Wang Jianhua (Chine).En 2025, la liste des finalistes du concours a réuni des photos uniques et des séries de jeunes photoreporters de 15 pays. Le nombre total de travaux évalués par le jury international du concours en 2025 s'est élevé à environ 1.800, soumis par 593 participants de 40 pays.Les lauréats ainsi que le gagnant du Grand Prix seront également annoncés par le comité d'organisation du concours en automne à la cérémonie d'annonce des vainqueurs ainsi que sur le site web en russe et en anglais du concours Stenine.À propos du concoursLe concours international de photojournalisme Stenine, organisé par le groupe médiatique RossiyaSegodnya sous l'égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l'Unesco, vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain. C'est une plateforme destinée aux jeunes photographes talentueux, sensibles et ouverts à tout ce qui est nouveau, où ils attirent notre attention sur les personnes et les événements autour de nous.Les partenaires médiatiques principaux du concours sont: VGTRK (Compagnie de télévision et de radiodiffusion) (Russie), la plateforme en ligne Smotrim (Russie) et la chaîne de télévision Moskva 24 (Russie).Les partenaires médiatiques internationaux du concours sont: l'agence de presse et la radio Sputnik (international), la chaîne de télévision et le site RT (international), le groupe médiatique Independent Media (Afrique du Sud), l'agence de presse Xinhua (Chine), Shanghai United Media Group (SUMG) (Chine), le site The Paper (Chine), l'agence de presse Press Trust of India (Inde), l'agence de presse Antara (Indonésie), l'agence de presse MEHR (Iran), l'agence de presse NAN (Nigeria), le site Brasil 247 (Brésil), le journal Al Sharq (Qatar), l'agence de presse Iraq International News Agency (Irak).À titre de partenaires sectoriels, le concours est soutenu par: l'Union des journalistes de Russie (Russie), le site d'information YOungJOurnalists (Russie), le site Russian Photo (Russie) et le site Photo-study.ru (Russie).

