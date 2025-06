https://fr.sputniknews.africa/20250616/naufrage-en-rdc-au-moins-48-morts-et-plus-de-100-disparus-1074323924.html

Naufrage en RDC: au moins 48 morts et plus de 100 disparus

Naufrage en RDC: au moins 48 morts et plus de 100 disparus

Au moins 48 personnes ont perdu la vie et 107 autres sont portées disparues à la suite d'un naufrage sur le lac Tumba, survenu le 11 juin, dans le nord-ouest... 16.06.2025, Sputnik Afrique

république démocratique du congo (rdc)

afrique subsaharienne

naufrage

Quarante-huit corps ont été repêchés, 46 personnes ont été secourues, et 107 passagers restent introuvables à la suite du naufrage qui s'est produit au large du territoire de Bikoro, dans la province de l'Equateur, a indiqué le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Shabani via un communiqué. Les victimes étaient à bord de trois pirogues motorisées ayant chaviré à la suite de violentes perturbations météorologiques sur le lac, a précisé le communiqué. Selon le ministre provincial de l'Intérieur, Crispin Mputu Molia, cité par les médias locaux, l'incident impliquait trois grandes pirogues attachées ensemble. Une mission interministérielle a été dépêchée à Bikoro pour évaluer l'ampleur de la catastrophe et coordonner l'aide humanitaire, selon le communiqué.

