La Guinée se dote d'une instance spéciale à l'approche d'un référendum sur une nouvelle Constitution

16.06.2025

L'annonce de la création de cette nouvelle structure a été faite dans un décret lu samedi soir à la télévision nationale.Selon le décret, la direction qui sera placée sous l'autorité du ministre en charge de l'Administration du territoire et de la décentralisation, sera chargée notamment d'"organiser les élections politiques et les référendums en République de Guinée" et d'"établir et réviser le fichier électoral biométrique sur la base du registre national de l'état civil et du registre national des personnes physiques de façon continue".Le nouvel organisme doit aussi "participer à la création et à l'opérationnalisation d'une force spéciale de sécurisation des élections", marquant ainsi une avancée significative dans la préparation du retour à l'ordre constitutionnel.A rappeler que le président Doumbouya avait promis que 2025 serait une "année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel". En avril, les autorités au pouvoir ont annoncé pour le 21 septembre l'organisation de ce référendum sur une nouvelle Constitution.Mi-mai, le Premier ministre Amadou Oury Bah avait en outre annoncé "tout faire" pour que des élections présidentielle et législatives se tiennent en Guinée "en décembre" 2025.

