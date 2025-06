https://fr.sputniknews.africa/20250615/riposte-a-lagression-israelienne-liran-a-tire-plusieurs-nouvelles-salves-de-missiles-1074281330.html

Riposte à l'agression israélienne: l'Iran a tiré plusieurs nouvelles salves de missiles

Riposte à l'agression israélienne: l'Iran a tiré plusieurs nouvelles salves de missiles

En riposte aux agressions israéliennes de vendredi ayant ciblé des villes iraniennes, "les installations de production de carburant pour les avions de combat et les centres d'approvisionnement en énergie de l'Etat hébreu ont été ciblés par une multitude de drones et de missiles", a indiqué tôt dimanche un communiqué des Gardiens de la Révolution. En outre, la télévision iranienne a annoncé le tir d'une nouvelle salve de missiles, la deuxième menée dans la nuit de samedi à dimanche, après la série de tirs annoncée par les Gardiens de la Révolution, au troisième jour après l'agression militaire israélienne contre l'Iran. "Une nouvelle vague de l'opération Promesse honnête 3 a commencé il y a quelques minutes", a rapporté vers 03H10 (samedi 23H40 GMT) la télévision publique iranienne. De son côté, l'agence de presse iranienne Tasnim a affirmé dimanche que le ministère de la Défense à Téhéran avait été pris pour cible par des frappes israéliennes. "Suite à l'attaque de ce soir par l'aviation du régime israélien sur Téhéran, le siège du ministère de la Défense a été pris pour cible", a indiqué Tasnim, ajoutant qu'un des bâtiments avait été "légèrement endommagé".Le Président iranien, Massoud Pezeshkian, a quant à lui promis une riposte "plus forte", l'armée israélienne a confirmé des tirs de missiles en provenance d'Iran, appelant la population à se confiner aux abris. Par ailleurs, des attaques israéliennes ont visé deux dépôts de carburant à Téhéran, a rapporté tôt dimanche le ministère iranien du Pétrole, peu après l'annonce par l'Iran de nouveaux tirs de missiles. "Le dépôt pétrolier de Shahran (dans le nord-ouest de Téhéran) ainsi qu'un autre réservoir au sud de la ville ont été pris pour cible", a précisé le ministère iranien du Pétrole. Dans la matinée de samedi à New York, l'ambassadeur iranien auprès des Nations unies, Amir Saeed Iravani, avait déclaré que le bilan des attaques menées par Israël contre l'Iran a atteint vendredi 78 victimes, dont de hauts responsables militaires et plus de 320 blessés.

