Des inondations meurtrières touchent la capitale congolaise Kinshasa

Au moins 19 personnes ont trouvé la mort, samedi à Kinshasa, dans des inondations survenues après des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la capitale... 15.06.2025, Sputnik Afrique

Selon un bilan provisoire, ces intempéries ont causé 19 décès, alors que plus de 500 ménages ont été inondés dans la commune de Matete (centre), a indiqué le ministre provincial de l'Intérieur, dans des déclarations aux médias, faisant état d'"importants dégâts matériels" et de routes "endommagées".Les images partagées par des habitants sur les réseaux sociaux montrent plusieurs quartiers de Kinshasa envahis par les eaux, après ces pluies diluviennes.Cette mégalopole parmi les plus peuplées en Afrique connaît régulièrement de fortes intempéries. Faute d'entretien et de réseaux adéquats, les voies d'évacuation des eaux sont généralement bouchées par des immondices.Environ 6,9 millions de personnes ont été touchées par des pluies torrentielles et de graves inondations en Afrique occidentale et centrale en 2024, selon le Bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha).La RDC, immense pays au climat équatorial, est particulièrement vulnérable à ces phénomènes climatiques, en raison de l'urbanisation anarchique et du manque d'infrastructures dans ses villes et villages.

