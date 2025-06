https://fr.sputniknews.africa/20250613/cote-divoire-le-defi-de-la-fertilite-des-sols-dans-la-zone-sahelienne-sous-la-loupe-des-experts-1074177366.html

Côte d'Ivoire: Le défi de la fertilité des sols dans la zone sahélienne, sous la loupe des experts

Réunis à l’initiative de l’Alliance pour une Révolution Verte en Afrique (AGRA) et le Centre International pour le Développement des Engrais (IFDC), les participants ont souligné l’impératif d’ériger la santé des sols en priorité dans les politiques agricoles.Les participants à cette réunion régionale de validation de la stratégie de concertation du programme baptisé "Soil Values", ont préconisé la collaboration et l’échange de connaissances et de savoir- faire pour relever ce défi auquel se trouvent confronter plusieurs pays.Placé sous le thème "Catalyser la collaboration des parties prenantes pour une santé des sols durable au Sahel", cette réunion s’est fixée pour objectif d’ancrer la santé des sols comme une priorité dans les politiques agricoles, climatiques et de sécurité alimentaire aux niveaux national, régional et continental, tout en mobilisant des partenariats durables.S’exprimant à cette occasion, Fred Gyan, responsable adjoint du programme Africa Fertilizer de l’IFDC, a fait savoir que 90% de l’alimentation proviennent des sols d’où, l’impératif de leur accorder une importance cruciale, saluant au passage la pertinence de cette rencontre à même de favoriser le renforcement d’une véritable stratégie de mobilisation en vue de promouvoir un dialogue inclusif, d’harmoniser les politiques et par là, de catalyser l’action pour une gestion durable des sols.Lui emboîtant le pas, la responsable de la santé des sols et des technologies appropriées à l’AGRA, Mme Asseta Diallo, a souligné l’importance de préserver cette ressource vitale, lançant un appel urgent à l'action pour enrayer la dégradation rapide des sols en Afrique.Tout en alertant sur le fait que l'inaction coûterait bien plus cher que les investissements nécessaires, elle a rappelé, chiffres à l'appui, que 65% des sols en Afrique sont dégradés, alors que seulement 6% des petits producteurs ont un accès à des technologies adaptées pour améliorer leur productivité et subvenir aux besoins de leurs familles.Et de faire observer que "le programme Soil Values vient démontrer combien il est important d’accorder de la valeur à nos sols, parce que ce sont ces sols sur lesquels nous sommes, qui nous permettent vraiment de nourrir nos populations grandissantes, et d’avoir un avenir meilleur".De son côté, Alain Sy Traoré, directeur de l’Agriculture, du Développement rural et de l’Environnement à la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a insisté sur la nécessité d’une approche coordonnée en matière de gestion et de valorisation des sols."Il faut oeuvrer en synergie (…) et s’inspirer mutuellement des bonnes pratiques pour assurer la durabilité", a-t-il préconisé.

