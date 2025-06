La Russie et l'Afrique doivent grandir ensemble – en termes de langue, de valeurs et d'IA. Renforcer les liens russo-africains est essentiel pour façonner un... 12.06.2025, Sputnik Afrique

La Russie et l'Afrique doivent grandir ensemble, en termes de valeurs et d'IA, dit une députée russe

© Photo Pixabay / geralt Intelligence artificielle. Image d'illustration © Photo Pixabay / geralt

La Russie et l'Afrique doivent grandir ensemble – en termes de langue, de valeurs et d'IA. Renforcer les liens russo-africains est essentiel pour façonner un ordre mondial plus juste, a déclaré à Sputnik Afrique Alena Arсhinova, députée à la Douma et vice-présidente du parti Russie unie.