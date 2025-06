https://fr.sputniknews.africa/20250612/afrique-du-sud--49-morts-dans-des-inondations-au-cap-oriental-un-nouveau-bilan-1074131148.html

La fureur des eaux: les inondations ravagent la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud

La fureur des eaux: les inondations ravagent la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud

Les inondations tragiques qui ont ravagé la province du Cap-Oriental, en Afrique du Sud, ont fait au moins 49 morts et plusieurs personnes disparues, selon un... 12.06.2025

Un précédent bilan fourni par le porte-parole du gouvernement provincial, Khuselwa Rantjie, faisait état de neuf morts et de plusieurs personnes disparues."Parmi les victimes figuraient les passagers d'un minibus-taxi qui a été emporté alors qu'il transportait 13 enfants et deux adultes", a déclaré M. Mabuyane, alors qu'il faisait le point sur les dégâts causés par les intempéries dans la région. Les eaux de crue ont emporté le minibus alors qu'il se rendait au lycée de Jumba via le pont d'Efata.Notant qu'il n’a jamais vu une catastrophe comme celle-ci, le responsable a mis en garde que le nombre de morts devrait augmenter car les secouristes recherchent toujours des personnes disparues, en particulier dans la municipalité du district d'OR Tambo, où les inondations et les glissements de terrain ont déplacé des centaines de familles."Le nombre de victimes augmentent d'heure en heure. La situation sur le terrain est dramatique", a-t-il déclaré, reconnaissant toutefois que la province a du mal à gérer les catastrophes en pleine crise météorologique. Le Premier ministre du Cap-Oriental a déploré les pénuries critiques de ressources qui continuent de compromettre les capacités d’intervention d’urgence dans cette région sujette aux catastrophes.Dans le district d'Amathole, de fortes pluies ont entraîné le déplacement de centaines d'habitants de quartiers informels, notamment à Butterworth et à Mnquma, nombre d'entre eux étant relogés dans des abris temporaires.Les tempêtes violentes, qui ont incité le service météorologique sud-africain à émettre une alerte orange de niveau 6, ont provoqué des chutes de neige perturbatrices dans les zones de haute altitude, des inondations généralisées et des vents violents qui ont touché plusieurs districts.La catastrophe actuelle a provoqué des inondations hivernales sans précédent dans des zones généralement habituées aux précipitations estivales.

