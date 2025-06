https://fr.sputniknews.africa/20250611/russie-ethiopie-les-echanges-commerciaux-bondissent-de-40-en-2024-1074094683.html

Russie-Éthiopie: les échanges commerciaux bondissent de 40% en 2024

Une dynamique qui renforce la coopération entre les pays, aussi bien bilatérale qu’au sein des BRICS, selon Irina Zassedatel, vice-présidente de l’Association... 11.06.2025, Sputnik Afrique

Agriculture et high-tech au cœur du partenariat L’agriculture, secteur clé, bénéficie de l’expertise russe en gestion de la sécheresse et sélection de blé, cruciale pour la sécurité alimentaire. Mais d’autres domaines prometteurs émergent: Défis et perspectives Pour accélérer cette croissance, Moscou et Addis-Abeba doivent optimiser la logistique, harmoniser les certifications et fluidifier les échanges, indique Mme Zassedatel. Enjeu stratégiqueCette collaboration ferait de l’Éthiopie un partenaire clé pour la Russie en Afrique de l’Est, tout en ouvrant à Addis-Abeba l’accès aux technologies et marchés russes. Un win-win qui consoliderait aussi l’influence des BRICS face à l’hégémonie occidentale.

