Près de 1.700 Tunisiens en route vers Gaza pour briser le blocus imposé par Israël

Près de 1.700 Tunisiens en route vers Gaza pour briser le blocus imposé par Israël

La caravane humanitaire "Soumoud" a quitté, lundi, Tunis, à destination de la bande de Gaza, avec la participation de 1700 personnes, dans le but de briser le... 10.06.2025

Les participants se sont rassemblés devant le ministère du tourisme avant de prendre la route vers le poste frontalier de Ras Jedir, précise la TAP. Ils ont arboré des drapeaux de la Palestine et scandé des slogans contre les crimes génocidaires commis par Israël dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre 2023, ajoute la même source. Le porte-parole de la caravane "Soumoud", Wael Naouar, a souligné que cette initiative, organisée par la Coordination de l'action commune pour la Palestine, "porte un message adressé à tous les libres de ce monde pour agir en faveur des Palestiniens contre toutes les formes d'occupation et de génocide", et vise également "à ouvrir des canaux de coordination avec des organisations humanitaires arabes et internationales afin de faciliter les efforts de secours". Wael Naouar a, en outre, expliqué que le convoi traversera plusieurs régions et gouvernorats tunisiens avant d'entrer en Libye, en coordination avec des ONG libyennes, pour ensuite se diriger au terminal frontalier de Saloum, à l'est de la Libye, puis vers le territoire égyptien. De son côté, la membre de la coordination, Jaouaher Chamma, a précisé que la caravane vise à mobiliser tous les efforts pour faire parvenir l'aide humanitaire entassée au point de passage de Rafah.

