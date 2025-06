https://fr.sputniknews.africa/20250610/les-etats-unis-se-victimisent-par-rapport-au-terrorisme-international-1074067487.html

"Les États-Unis se victimisent par rapport au terrorisme international"

Depuis le 9 juin les ressortissants d'une dizaine de pays, dont plusieurs africains, sont interdits d'entrée aux États-Unis. Pour Sputnik Afrique, Ahmat... 10.06.2025, Sputnik Afrique

"Les États-Unis se victimisent par rapport au terrorisme international" Sputnik Afrique Depuis le 9 juin les ressortissants d'une dizaine de pays, dont plusieurs africains, sont interdits d'entrée aux États-Unis. Pour Sputnik Afrique, Ahmat Mahamat Hassan, professeur agrégé en droit constitutionnel, ancien ministre tchadien de la Justice, a commenté cette mesure.

"Donald Trump joue toujours son capital politique vis-à-vis des Américains. C'est la donne sécuritaire, le tout sécuritaire des États-Unis. Les États-Unis se victimisent par rapport au terrorisme international et à l'islamisme mené par l'Iran. C'est à ce niveau-là", a déclaré au micro de Zone de Contact M.Mahamat Hassan.Retrouvez également dans cette émission:- Christelle Néant, Laurent Brayard, Thierry Thodinor, journalistes français, et Sheaito Mussallam, journaliste libanais, sur le refus de l'Ukraine de reprendre les corps de ses soldats;- Fortifi Lushima, coordinateur national d'Urgences Panafricanistes en RDC, sur les 200 md USD qui seront déboursés par la Fondation Bill Gates en Afrique au cours des 20 prochaines années;- Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission de Défense et de sécurité du Conseil de Transition du Mali, sur les pays qui soutiennent le terrorisme dans le Sahel;- William Troost-Ekong, capitaine du Nigéria, ainsi que Valéry Karpin et Eric Chelle, sélectionneurs de la Russie et du Nigéria, sur le match de football amical Russie – Nigeria.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

