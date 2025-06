https://fr.sputniknews.africa/20250609/de-nouveaux-tresors-sortent-des-sables-a-louxor-un-mur-pharaonique-et-des-cercueils-denfants-1074028220.html

De nouveaux trésors sortent des sables à Louxor: un mur pharaonique et des cercueils d’enfants

09.06.2025

Karnak (région de Naga Abou Asba):Immense mur en briques crues du roi Menkheperre (1076-944 av. J.-C.), avec cartouches royaux et porte en grès.Ateliers, fours et moules pour statues en bronze d’Osiris, pièces de monnaie, amulettes.Kurna (région d'El-Assasif):Petits cercueils en bois pour enfants, en attente d’analyse (âge, sexe, cause de décès).

