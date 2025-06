https://fr.sputniknews.africa/20250609/crypto-monnaies-et-souverainete--la-centrafrique-ouvre-la-voie-1074030366.html

Crypto-monnaies et souveraineté : la Centrafrique ouvre la voie

Crypto-monnaies et souveraineté : la Centrafrique ouvre la voie

La République Centrafricaine bouscule la finance mondiale avec son memecoin. Dans cet épisode spécial d'Avenir, nous décryptons cette initiative audacieuse... 09.06.2025, Sputnik Afrique

C’est une première sur le continent : la République centrafricaine, pays longtemps marginalisé dans l’arène financière mondiale, surprend tout le monde en lançant son propre memecoin. Une initiative audacieuse, résolument moderne, qui soulève autant de fascination que d’interrogations. Faut-il y voir une simple tendance numérique ou les prémices d’une stratégie de libération monétaire face au franc CFA ? Une chose est sûre : l’Afrique innove, et cette fois, c’est par la blockchain.Selon l’économiste, la tokenisation représente un levier d’inclusion pour les populations. Elle permet à chacun, même avec des ressources limitées, d’accéder à la propriété partagée de terres ou de richesses. Pour le docteur Yamb Ntimba, le véritable enjeu réside dans la capacité à rendre cette innovation accessible aux Africains encore en marge du numérique. Le défi est immense, mais porteur d’espoir : cette nouvelle dynamique économique pourrait, à terme, remplacer en profondeur le système du franc CFA.Dr Yamb Ntimba ne mâche pas ses mots face aux institutions comme le FMI ou la Banque mondiale. Pour lui, ces entités, vestiges d’un ordre mondial dépassé, ne peuvent plus dicter leur vision à des peuples qui aspirent à la liberté et à la dignité. Il appelle à une refondation radicale de la pensée économique sur le continent — une pensée enracinée, décolonisée, ouverte sur les technologies et la coopération Sud-Sud.Le Dr Yamb Ntimba, économiste, philosophe, et désormais candidat à la présidentielle camerounaise sous les couleurs de l’UPC. Avec calme et détermination, il déroule une vision forte : un Cameroun souverain, fondé par une constituante, doté d’une monnaie nationale et tourné vers des partenariats stratégiques avec les BRICS Plus. Une rupture claire avec l’ordre hérité de la colonisation.“Nous devons créer notre État. Nous devons avoir notre propre monnaie. Les pays qui voudront collaborer avec nous dans le monde collaboreront avec nous. Dans cinq ans, je vois un Cameroun qui a créé son propre État, sa propre monnaie, et qui avance avec ceux qui construisent le monde de demain”, a-t-il conclu avec sérénité.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

Actus

