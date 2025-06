https://fr.sputniknews.africa/20250608/des-journalistes-etrangers-ont-inspecte-des-refrigerateurs-contenant-des-corps-de-soldats-1073998005.html

Des journalistes étrangers ont inspecté des réfrigérateurs contenant des corps de soldats ukrainiens

Des journalistes étrangers sont arrivés dans la région de Briansk et ont inspecté des réfrigérateurs contenant des corps de soldats ukrainiens, rapporte un... 08.06.2025

La veille, la partie ukrainienne a reporté de manière inattendue pour une durée indéterminée à la fois la réception des corps et l'échange de prisonniers de guerre, a déclaré le négociateur russe Vladimir Medinsky. Les Ukrainiens ne sont pas arrivés sur le lieu de l'échange des corps, initialement prévu le 7 juin. Le 6 juin, la Russie a lancé une opération humanitaire, livrant 1.212 corps de soldats ukrainiens dans des réfrigérateurs au point d’échange, sur un total de plus de 6.000. Un échange de prisonniers blessés, malades et de moins de 25 ans est également prévu, avec 1.200 personnes de chaque côté.

