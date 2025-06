https://fr.sputniknews.africa/20250607/la-cote-divoire-se-dotera-prochainement-dune-agence-spatiale-1073959160.html

La Côte d'Ivoire se dotera prochainement d’une Agence spatiale

2025-06-07T07:22+0200

2025-06-07T07:22+0200

2025-06-07T07:22+0200

A cette occasion, le gouvernement ivoirien réuni lors de son dernier conseil des ministres a adopté le décret portant création de l’ASCI, qui se veut un établissement public à caractère administratif, scientifique et technologique.Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly a fait savoir que l’ASCI verra le jour dans le but de l’exploitation et de l’utilisation pacifique de l’espace, tout en lui confiant la charge de renforcer les capacités nationales et de mettre en place les infrastructures nécessaires au développement du secteur spatial en Côte d’Ivoire.Les missions de l’Agence s’étendent aux principaux domaines d’application de l’espace, notamment l’observation de la terre, la météorologie spatiale, l’astronomie, l’exploration spatiale, la navigation et la communication par satellite, a-t-il expliqué.À travers cette initiative, la Côte d’Ivoire ambitionne de répondre efficacement aux enjeux du développement économique, de la sécurisation du territoire national et de la protection de l’environnement, grâce à l’appropriation des technologies spatiales.Pour la concrétisation de ce projet, les autorités ivoiriennes prévoient de mettre en place les infrastructures nécessaires au développement de ce secteur stratégique.Concrètement, l’ASCI devra utiliser les technologies spatiales pour mieux gérer les ressources naturelles, et aider à anticiper les catastrophes climatiques.Il s’agit, selon le gouvernement ivoirien, d’un projet inscrit dans une vision claire, à savoir : consolider la souveraineté technologique, et favoriser l’innovation et le développement durable.

