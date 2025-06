https://fr.sputniknews.africa/20250606/trump-et-musk-se-dechirent-en-public-saccusant-lun-de-folie-lautre-dingratitude-1073913851.html

Trump et Musk se déchirent en public, s'accusant l'un de "folie", l'autre d'"ingratitude

Trump et Musk se déchirent en public, s'accusant l'un de "folie", l'autre d'"ingratitude

Au cœur de la discorde se trouve le projet de loi sur la fiscalité présenté par le Président Trump, visant à réduire les impôts tout en augmentant les dépenses... 06.06.2025, Sputnik Afrique

Voici ce que les médias écrivent sur cette dispute : Washington Post : La rupture n’a pas surpris les observateurs avisés. Pendant des mois, alors qu’Elon Musk se présentait comme le premier ami autoproclamé du Président, ils se demandaient combien de temps pourrait durer l’union entre ces deux hommes, chacun habitué à occuper le devant de la scène. New York Times : Sur X, la phrase la plus populaire était "Une querelle de collégiennes". Hill : Musk est extrêmement populaire, et même idolâtré sur les réseaux sociaux dits de droite. Il pourrait causer des dommages significatifs à Trump auprès d'un électorat qui le soutenait auparavant. New York Times : Des questions planaient sur cet affrontement : jusqu'où Trump pourrait-il vraiment aller ? Tesla et SpaceX risquaient-elles d'être détruites par le Bureau de l'efficacité énergétique du gouvernement américain ? Washington Post : L'empire commercial d'Elon Musk repose largement sur les prêts accordés dans le cadre de la réglementation automobile, ainsi que sur les contrats spatiaux et de défense. Financial Times : Jim Chanos, le célèbre baissier boursier, a même déclaré qu'il s'agissait de la rupture la plus prévisible de l'histoire.

