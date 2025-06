https://fr.sputniknews.africa/20250606/soudan-du-sud-etat-durgence-dans-des-regions-ou-des-vols-de-betails-ont-fait-plusieurs-morts-1073912737.html

Soudan du Sud: état d'urgence dans des régions où des vols de bétails ont fait plusieurs morts

Soudan du Sud: état d'urgence dans des régions où des vols de bétails ont fait plusieurs morts

Le Président du Soudan du Sud Salva Kiir a décrété jeudi l'état d'urgence dans des régions du pays où des conflits inter-communautaires liés à des vols de... 06.06.2025, Sputnik Afrique

"Le Président Salva Kiir a déclaré un état d'urgence de six mois dans l'État de Warrap et le comté de Mayom de l'État d'Unité, à la suite d'une recrudescence de la violence inter-communautaire, en particulier dans la région de Tonj", peut-on lire dans un post sur un r/seau social de la South Sudan broadcasting corporation (SSBC).Cette décision intervient après la nomination d'un nouveau gouverneur de l'État de Warrap, "chargé de rétablir l'ordre et de lutter contre l'augmentation de l'anarchie, largement alimentée par des affrontements communautaires persistants et le vol de bétail", poursuit ce texte de la télévision publique.Les conflits entre éleveurs sont devenus récurrents dans le comté de Tonj, situé dans l'État de Warrap où des violences liées à des "vols de bétail et des attaques en représailles" ont fait "des centaines de morts" depuis décembre, dont plus de 200 pour le seul mois de mars, et quelque 80 décès ces derniers jours, s'est alarmée mardi l'ONU."Une intervention urgente du gouvernement national est nécessaire pour empêcher que le conflit n'atteigne des niveaux catastrophiques", avait alors lancé Guang Cong, le représentant spécial adjoint de la mission onusienne au Soudan du Sud.

