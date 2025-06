https://fr.sputniknews.africa/20250606/lex-president-zambien-edgar-lungu-nest-plus-1073912849.html

L'ex-Président zambien Edgar Lungu n’est plus

L'ex-Président zambien Edgar Lungu n’est plus

Sputnik Afrique

Le sixième Président de la République de Zambie, Edgar Lungu, qui recevait un traitement spécialisé en Afrique du Sud, est décédé à l'hôpital Mediclinic... 06.06.2025, Sputnik Afrique

2025-06-06T07:35+0200

2025-06-06T07:35+0200

2025-06-06T07:35+0200

zambie

mort

président

afrique subsaharienne

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/0b/1069660361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbd9a152e3e64a8155a4bdea52ebff95.jpg

L’ex-Président zambien, Edgar Lungu, est décédé jeudi dans un hôpital d'Afrique du Sud, rapportent des médias sud-africains, citant sa famille.Le sixième Président de la République de Zambie, qui recevait un traitement spécialisé en Afrique du Sud, est décédé à l'hôpital Mediclinic Medforum de Pretoria, précise la même source.L'avocat de la famille, Makebi Zulu, a confirmé la triste nouvelle.Edgar Lungu, 68 ans, a présidé à la destinée du pays du 26 janvier 2015 au 24 août 2021.La nouvelle a provoqué une onde de choc en Zambie, personnalités politiques, sympathisants et citoyens exprimant leur profonde tristesse face à la perte d'un ancien chef d'État qui a mené le pays à une époque charnière de son parcours démocratique.Après la victoire de Michael Sata et du Front patriotique à l'élection présidentielle de 2011, Lungu est nommé ministre des Affaires intérieures, avant d'être nommé en 2013, ministre de la Justice et de la Défense.Le 19 octobre 2014, quand le Président Sata est hospitalisé, il assure de facto les fonctions de chef d’État pendant dix jours jusqu'à la mort de celui-ci.Il est candidat du Front patriotique à la Présidentielle de janvier 2015 à l'issue de laquelle il est élu. Candidat à un nouveau mandat, il est réélu le 11 août 2016.

zambie

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

zambie, mort, président, afrique subsaharienne