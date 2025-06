https://fr.sputniknews.africa/20250606/destitution-evoquee-liens-avec-epstein-marches-secoues-les-moments-cles-du-clash-trump-musk-1073917774.html

Destitution évoquée, liens avec Epstein, marchés secoués: les moments clés du clash Trump-Musk

L’extraordinaire alliance entre les deux milliardaires a explosé jeudi 5 juin dans un échange d’invectives et de menaces. Cette passe d’armes a provoqué une... 06.06.2025, Sputnik Afrique

Les moments clés du clash : Tout a commencé quand, lors d'un entretien dans le Bureau ovale avec le chancelier allemand Friedrich Merz, Donald Trump a regretté le temps où il avait avec Elon Musk une "excellente relation". "Je ne sais pas si c'est encore le cas", s'est-il interrogé, ajoutant qu'il était "surpris". En effet, un peu plus tôt, Elon Musk avait vivement critiqué le projet de loi budgétaire porté par Trump, le qualifiant d'"abomination répugnante". Sur X, Musk avance ensuite que, sans son aide, Trump aurait perdu l'élection et l'accuse de faire preuve d'"ingratitude". Sur son réseau Truth Social, Trump rétorque que Musk est "devenu fou" et menace d’annuler les contrats gouvernementaux d’Elon Musk. Dans une série de posts sur X, Elon Musk affirme que Donald Trump " figure dans le dossier Epstein", vaste scandale sexuel, mais sans avancer de preuves. Il suggère également que Trump doit être "destitué" et se demande s'il n’est pas "temps de créer un nouveau parti politique" aux États-Unis. Il annonce qu’il va mettre hors service son vaisseau spatial Dragon, utilisé notamment par la NASA pour acheminer des astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), mais il a depuis changé d'avis. Elon Musk déclare sur X que les tarifs douaniers décrétés par Donald Trump provoqueront une récession au second semestre de cette année. Résultats: L'entourage de Donald Trump à la Maison-Blanche aurait tenu plusieurs réunions de crise pour discuter des retombées des tweets d’Elon Musk. La passe d’armes a provoqué une dégringolade historique de la capitalisation boursière de Tesla : la société perd 152,4 milliards de dollars en une seule journée — un record absolu dans son histoire. Donald Trump pourrait avoir perdu plus d'un milliard de dollars en 24h, selon les médias américains. Une chute de 8% du cours de la bourse de Trump Media and Technology Group a coûté au Président américain environ 202 millions de dollars. Le cours de sa cryptomonnaie a chuté de 10%, soit une perte de 900 millions.

