Une voie ferrée a été endommagée dans la région de Voronej suite à une explosion, selon le FSB

Sur la base des premières indications, il existe toutes les raisons d'ouvrir une procédure pénale au titre de l'article " terrorisme ", a noté le FSB. 05.06.2025, Sputnik Afrique

Suite à l'explosion d'un engin explosif survenue juste avant le passage du train, une voie ferrée a été endommagée dans la région de Voronej, rapporte le FSB. Il est à noter que grâce au professionnalisme du conducteur et de l'équipage, qui ont constaté la destruction de la voie et ont actionné le freinage d'urgence, des dommages ont été évités, ce qui a permis d'éviter des pertes humaines. Une enquête est en cours sur les circonstances de l’événement et les lieux sont inspectés, a précisé le FSB, ajoutant que, sur la base des premières indications, il existe toutes les raisons d'ouvrir une procédure pénale au titre de l'article "terrorisme".

