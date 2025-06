https://fr.sputniknews.africa/20250605/gestion-des-catastrophes-en-afrique-de-louest-la-cote-divoire-elue-a-la-presidence-du-geceao-1073874106.html

Gestion des catastrophes en Afrique de l'Ouest: la Côte d’Ivoire élue à la présidence du GECEAO

La Côte d’Ivoire a été élue, récemment à Accra, à la présidence du Comité régional de gestion des Catastrophes en Afrique de l’Ouest (GECEAO) et ce, pour un... 05.06.2025, Sputnik Afrique

Cette élection a eu lieu à l’issue de la 16è Consultation des responsables d’Agences de Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) et de Protection Civile, indique le Centre d’Information et de Communication Gouvernementale (CICG) de Côte d’Ivoire dans une note publiée sur son bulletin officiel.S’exprimant à cette occasion au nom du premier ministre ivoirien, président du Comité Interministériel du RCC de Côte d’Ivoire, le Secrétaire Exécutif de la Plateforme nationale de Réduction des Risques de gestion des Catastrophes (PN-RRC), Touré Kader, s’est félicité de la confiance placée en son pays par l’ensemble des délégations des pays membres du GECEAO.Et le responsable ivoirien de poursuivre que le choix porté sur la Côte d’Ivoire à la tête de cette organisation régionale, atteste des efforts menés en matière de RRC tant au plan institutionnel qu’opérationnel.La 16ème réunion consultative du GECEAO a été organisée par la Direction des affaires humanitaires et sociales de la Commission Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), en partenariat avec des organisations onusiennes et la Croix Rouge internationale.Elle visait entre autres, à évaluer les progrès réalisés par la CEDEAO sur les recommandations de la consultation à mi-parcours de la GECEAO tenue à Abuja, du 10 au 12 septembre 2024, à examiner la feuille de route et le tableau de bord pour le relèvement régional et à renforcer la coordination en cas de catastrophes et la résilience des communautés dans la région.Pour rappel, la 15è consultation a eu lieu en mai 2023 à Niamey (Niger), où le Ghana avait été élu à la présidence du GECEAO.

