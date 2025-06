https://fr.sputniknews.africa/20250605/bamako-denonce-limplication-de-forces-exterieures-dans-le-soutien-a-des-terroristes-1073893271.html

Bamako dénonce l'implication de forces "extérieures" dans le soutien à des terroristes

Bamako dénonce l'implication de forces "extérieures" dans le soutien à des terroristes

Sputnik Afrique

L'état-major des forces armées maliennes, suite à des publications sur la participation de Kiev à des attaques dans le pays, a dénoncé l'implication de forces... 05.06.2025, Sputnik Afrique

2025-06-05T15:40+0200

2025-06-05T15:40+0200

2025-06-05T15:44+0200

mali

ukraine

terrorisme

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/06/05/1073893104_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_085c05ba845466a4f521e94a5caf0540.jpg

Dans un communiqué, l'état-major général des armées a rappelé la recrudescence des attaques contre "des localités, des paisibles populations ainsi que des emprises militaires du Mali et de la confédération de l'AES". Plus tôt, des médias français, citant une source militaire malienne, avaient rapporté que des terroristes du CSP-DPA s'étaient rendus en Ukraine pour y suivre un entraînement. En avril, le chef de la diplomatie malienne avait déjà souligné que les autorités maliennes disposaient de preuves et de signaux concordants attestant d’un soutien extérieur à certains groupes armés opérant dans le Sahel. Lors d’un point de presse tenu à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères a ouvertement accusé l’Ukraine de jouer un rôle déstabilisateur dans le Sahel. En août dernier, le Mali a rompu ses relations diplomatiques avec l’Ukraine en raison du soutien de Kiev au terrorisme international.

mali

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

mali, ukraine, terrorisme