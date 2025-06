https://fr.sputniknews.africa/20250604/russie-ukraine-des-negociations-qui-font-partie-dun-processus-qui-peut-etre-long-1073852658.html

Russie-Ukraine: "Des négociations qui font partie d'un processus qui peut être long"

Sputnik Afrique

Après une première rencontre le 16 mai dernier, les diplomates russes et ukrainiens se sont retrouvés à Istanbul pour le deuxième round des négociations. Pour... 04.06.2025, Sputnik Afrique

2025-06-04T16:09+0200

2025-06-04T16:09+0200

2025-06-04T16:16+0200

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/06/04/1073852298_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_af70bd4e53ec3f2582527074a058b3bf.jpg

"Pour ma part, je ne dirais pas qu'elles sont magnifiques. Je dirais qu'elles ont eu lieu, c'est déjà un point, c'est mieux que rien. Mais ceci dit, elles n'ont pas produit de résultats extraordinaires et on pouvait s'en douter. Donc je n'emploierai pas le terme magnifique. Je pense qu'elles font partie d'un processus qui peut être long et nous verrons bien la suite qui sera réservée à l'examen du mémorandum russe par les Ukrainiens", a affirmé le colonel Jaques Hogardau micro de Zone de Contact.Retrouvez également dans cette émission:- David Melvin Eboutou, Docteur en Histoire des Relations Internationales à l'Université de Yaoundé l sur les négociations russo-ukrainiennes d'Istanbul.- Jessica Alupo, vice-présidente de l'Ouganda, sur la coopération de son pays avec la Russie et les BRICS;- Modeste Dossou, analyste politique béninois, sur l'intention de Bill Gates de débourser 20 milliards de dollars en Afrique à travers son organisation;- Bana Ibrahim, juriste nigérien sur la première rencontre des ministres de la Justice des pays membres de l'AES;- Ramatou Djermakoye Seïni, ministre nigérienne de la population, de l'action sociale et de la solidarité nationale, sur son appel à la vigilance adressé à la population à l'occasion de l'arrivée de la saison des pluies.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

