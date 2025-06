https://fr.sputniknews.africa/20250604/des-mercenaires-francais-frappes-dans-la-region-dodessa-1073831972.html

Des mercenaires français frappés dans la région d'Odessa

Des mercenaires français frappés dans la région d'Odessa

Sputnik Afrique

Cela a été communiqué à Sputnik par Sergueï Lebedev, coordinateur du réseau clandestin pro-russe de Nikolaïev. 04.06.2025, Sputnik Afrique

2025-06-04T07:36+0200

2025-06-04T07:36+0200

2025-06-04T07:36+0200

russie

ukraine

mercenaires

français

frappes

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102278/24/1022782496_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_c784f58b042634ce471f793355542c8e.jpg

"Des informations indiquent que des militaires français ont été amenés dans la région d'Odessa. Pendant une courte période, ils sont répartis entre des unités militaires mixtes ukrainiennes. Ensuite, leur itinéraire passe principalement par la région de Poltava, où la préparation au combat a lieu sur des terrains d'entraînement. Ils reçoivent leur équipement et sont transférés à la Base de soutien logistique. Une unité parmi plusieurs a été donc ciblée", a déclaré Sergueï Lebedev. Il a précisé que le nombre de militaires pouvait atteindre 50. Autres cibles touchées:En réponse aux attaques ennemies contre des cibles civiles, les troupes mènent régulièrement des frappes ciblées contre les sites et les équipements des forces armées ukrainiennes, ainsi que contre les infrastructures: installations énergétiques, industrie de défense, administration militaire et communications de l’Ukraine. Par ailleurs, le porte-parole du Président, Dmitri Peskov, a souligné à plusieurs reprises que l’armée ne frappait pas les bâtiments résidentiels ni les institutions sociales.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, mercenaires, français, frappes