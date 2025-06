https://fr.sputniknews.africa/20250603/les-attaques-sur-les-voies-ferrees-en-russie-sont-qualifiees-dattenants-selon-le-comite-denquete-1073809355.html

Les explosions de deux ponts en Russie qualifiées d’attentats, selon le Comité d'enquête

Survenues dans deux régions russes frontalières de l'Ukraine, elles ont fait au moins 7 morts et 70 blessés. Ces explosions sur les voies ferrées dans les... 03.06.2025, Sputnik Afrique

Les explosions d'infrastructures ferroviaires dans les régions de Briansk et de Koursk ont été qualifiées d'attaques terroristes par le Comité d'enquête russe. Des pièces d'engins explosifs ont été saisies.Survenues dans deux régions russes frontalières de l'Ukraine durant la nuit du 31 mai au 1er juin, les explosions ont fait au moins 7 morts et 72 blessés.La cause de l'accident dans la région de Briansk est l'explosion d'un pont routier au-dessus des voies ferrées, selon les autorités. Un pont ferroviaire s'est effondré dans la région de Koursk alors qu'une locomotive de fret était en mouvement.

