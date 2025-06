https://fr.sputniknews.africa/20250603/la-russie-a-incontestablement-un-poids-dans-les-negociations-car-elle-domine-le-champ-de-bataille-1073798846.html

"La Russie a incontestablement un poids dans les négociations, car elle domine le champ de bataille"

Le mémorandum russe exige le retrait ukrainien des territoires contrôles par Kiev en RPD et RPL, dans les régions de Zaporojié et de Kherson. "L'Ukraine n'a...

Contacté par Sputnik, le major général indien à la retraite Shashi Bhushan Asthana, explique :"La restitution de 6 000 corps témoigne du professionnalisme militaire russe"."Le mémorandum de paix de la Russie reflète sa capacité à dicter les conditions d'un cessez-le-feu".L’échange important de prisonniers est "un signe positif que les gestes humanitaires se poursuivent malgré le conflit".Le mémorandum russe exige le retrait ukrainien des territoires contrôles par Kiev en RPD et RPL, dans les régions de Zaporojié et de Kherson. "L'Ukraine n'a d'autre choix que d'accepter ses retraits. Sinon, ce n'est qu'une question de temps avant que la Russie ne les repousse", conclut l’expert.Les négociations entre la Russie et l’Ukraine se sont déroulées le 2 juin à IstanbulLes discussions sous médiation turque ont duré une heure au palais Ciragan d'Istanbul.Résultat des pourparlers: les deux parties sont convenues "d'échanger tous les prisonniers de guerre grièvement blessés et gravement malades", ainsi que "les jeunes soldats âgés de 18 à 25 ans", a-t-il ajouté.Moscou et Kiev échangeront 6.000 contre 6.000 corps de soldats tués au combat.La délégation russe a par ailleurs remis aux Ukrainiens un mémorandum sur "les moyens d'instaurer une paix durable" et "les mesures à prendre pour parvenir à un cessez-le-feu complet", a précisé le négociateur russe Vladimir Medinski.Une première séance de pourparlers en Turquie le 16 mai avait déjà mené à un échange de prisonniers de 1.000 personnes dans chaque camp.

